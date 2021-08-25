В Госдуме оценили предложение Путина по зарплатам педагогов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил обозначенную президентом России Владимиром Путиным необходимость совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Он отметил, что несколько предложений уже внесены на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Детали инициатив политик раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Вместе с тем глава государства призвал исходить из имеющихся бюджетных возможностей. «Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы», — отметил он.

«Зарплата должна состоять на 70 процентов из оклада»

Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что идеи по совершенствованию системы оплаты труда педагогов уже есть. Более того, законопроект с подобной инициативой уже внесен в Госдуму.

«Он предлагает скорректировать действующую норму трудового кодекса, в соответствии с которой правительство имеет право, но не обязано, разрабатывать нормативно-правовые акты для отраслевого регулирования уровня заработных плат. Это значит, что в правительстве должны будут быть выработаны единые подходы, чтобы у нас не было такого, что руководитель заведения образования получает миллион рублей в месяц, а лаборант получает МРОТ. Это касается всей бюджетной сферы. Правительство поставило для себя приоритет отрегулировать вопрос системы здравоохранения, но мы считаем, что нужно делать все параллельно и систему образования тоже нужно совершенствовать», — пояснил политик.

Он отметил, что урегулирование отраслевой системы оплаты труда поможет справиться с утечкой кадров. «Понятно, что зарплата в Москве и Подмосковье — это разные зарплаты, не сравнимые с зарплатами, например, в Рязани. Поэтому происходит утечка кадров, молодые специалисты не возвращаются. И только через обязательное урегулирование отраслевой системы оплаты труда это можно исправить», — резюмировал депутат.

Вторым не менее важным шагом на пути совершенствования системы оплаты труда учителей Нилов назвал реформу структуры заработной платы. «У нас сегодня оклад может быть 25 процентов, а все остальное стимулирующие выплаты, то есть премии, надбавки и прочее. Вот зарплата должна состоять на 70 процентов из оклада», — подчеркнул политик. Он отметил, что такая пропорция делает отношения работника и работодателя более безопасными.

Кроме того, Нилов заявил, что педагогов необходимо приравнять к государственно-гражданским служащим по уровню социальных гарантий. «Тогда и престиж профессии будет другим, социальный пакет будет совершенно другой и внимания со стороны молодых специалистов будет куда больше», — высказался руководитель профильного комитета Госдумы.

В апреле депутат Госдумы Сергей Миронов назвал способ повысить уровень жизни учителей. По его словам, для этого нужно приравнять их к госслужащим по уровню доходов и льгот.