Путин предложил объявить 2023-й Годом педагога

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2023-й год в стране Годом педагога. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступила участница встречи главы государства с представителями общественности Екатерина Гришина.

«Это хорошая идея, хорошее предложение», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, в 2023 году в стране будут отмечать 200-летие со дня рождения русского учителя Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики.

Необходимо совершенствовать систему оплаты труда преподавателей, отметил глава государства. «Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей», — сказал он.

Кроме того, власти должны выделять средства на создание правильного образа учителя, заключил Путин.

Ранее президент России подписал указ об учреждении в стране нового почетного знака «За успехи в труде». Уточняется, что почетный знак учрежден для дальнейшего совершенствования наградной системы государства. Кроме того, в документе утверждаются положения о знаке, его рисунок, описание и образец бланка наградной грамоты.