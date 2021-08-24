Путин учредил новый почетный знак «Успехи в труде»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране нового почетного знака «За успехи в труде». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что почетный знак учрежден для дальнейшего совершенствования наградной системы государства. Кроме того, в документе утверждаются положения о знаке, его рисунок, описание и образец бланка наградной грамоты.

Почетным знаком могут наградить коллективы предприятий, организаций и учреждений за заслуги в таких сферах, как промышленное и сельскохозяйственное производство, экономика, наука, культура, искусство, просвещение, здравоохранение, образование, спорт, физическая культура и другие.

Ранее Владимир Путин заявил, что процесс восстановления российской экономики от кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, практически завершен, но важно, чтобы после этого не наступила пауза. Правительство России должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики, уточнил глава государства.