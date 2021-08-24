Путин описал национальную идею будущего России

Крепкая, благополучная семья с большим количеством детей является образом будущего. Так национальную идею страны описал президент России Владимир Путин, его слова опубликовал Telegram-канал «Пул 3».

Во время съезда партии «Единая Россия» президент отметил, что старается избегать высокопарных слов. Однако, по его словам, он часто слышал, что стране нужна национальная идея.

«Считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей по сути и должна быть этим образом будущего России», — заявил президент, добавив, что здесь ничего иного придумывать не нужно.

Также на съезде партии Путин заявил, что победить в борьбе с распространением коронавируса можно только общими усилиями и вакцинацией. Однако, по его мнению, принуждать людей делать прививку недопустимо.