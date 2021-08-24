Россия
 
Последние новости
Путин отказался вмешиваться в конфликт в Афганистане
Коронавирус обрушил азиатскую экономику
Россия выступила против присутствия американских войск в Центральной Азии
Таинственную гибель семьи туристов объяснили воздействием ядовитых водорослей
Россиянина обвинили в покушении на убийство пяти человек
В борьбу россиян против частного детского сада вмешалась полиция 
Талибы попросили у Ирана дать им больше бензина
Талибы получат доступ к базам данных афганского правительства
В России турецкий Bayraktar TB2 назвали легкой целью
Самолет вице-президента США задержали из-за «гаванского синдрома»
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин описал национальную идею будущего России

Президент Путин: крепкая, благополучная семья должна быть образом будущего России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Крепкая, благополучная семья с большим количеством детей является образом будущего. Так национальную идею страны описал президент России Владимир Путин, его слова опубликовал Telegram-канал «Пул 3».

Во время съезда партии «Единая Россия» президент отметил, что старается избегать высокопарных слов. Однако, по его словам, он часто слышал, что стране нужна национальная идея.

«Считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей по сути и должна быть этим образом будущего России», — заявил президент, добавив, что здесь ничего иного придумывать не нужно.

Также на съезде партии Путин заявил, что победить в борьбе с распространением коронавируса можно только общими усилиями и вакцинацией. Однако, по его мнению, принуждать людей делать прививку недопустимо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин отказался вмешиваться в конфликт в Афганистане
Путин предложил выделить миллиарды рублей на расселение жилья
Путин рассказал о восстановлении экономики