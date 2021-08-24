Путин предложил выделить миллиарды рублей на расселение жилья

Президент России Владимир Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава государства рассказал о мере поддержке аварийного жилищного фонда во время съезда партии «Единая Россия». Нововведение коснется объектов, признанных аварийными на 1 января 2021 года.

«Сейчас регионы расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 года. В прошлом году мы добавили на эту программу 50 миллиардов рублей, а сегодня работа идет с опережением графика. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно. Считаю в этой связи, что нужно двигаться дальше: не только поддержать те субъекты федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу», — заявил Путин.

Ранее в августе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для ускорения программы расселения аварийного жилищного фонда правительство выделит 20 миллиардов рублей. Дополнительное финансирование должно позволить завершить работы по программе раньше установленных сроков.