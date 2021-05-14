В России ускорят расселение аварийных домов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России ускорят процесс расселения жителей аварийных домов. Документ опубликован на сайте кабмина.

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Постановление предполагает изменения в порядке, по которому Фонду содействия реформированию ЖКХ предоставляют субсидии. Затем финансирование распределяют по регионам. «Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды», — отмечено в документе.

По данным Первого канала, ускорение расселения коснется более полумиллиона собственников. Переселение жителей из ветхих домов осуществляют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что к концу 2024 года объем расселенного фонда достигнет почти десять миллионов квадратных метров.

В апреле 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе реновации жилья в регионе, которую планируют запустить в 2023 году. Глава Подмосковья подчеркнул, что подобная мера позволит большому количеству собственников улучшить свои жилищные условия.