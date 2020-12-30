Путин подписал закон о реновации по всей России

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране. Документ направлен на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах, передает РИА Новости.

Материалы по теме Дверь в никуда В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры? Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?

Согласно закону, субъекты получают право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Степень изношенности зданий будут определять на местах: например, под реновацию может попасть дом, капитальный ремонт которого требует больших затрат, а не только аварийный. Для участия в программе необходимо согласие собственников — две третьих голосов жильцов. Для выхода из программы порог ниже — более одной трети голосов.

Инициатива также предполагает, что в случае расселения жильцам предоставят равноценное по рыночной стоимости жилье либо выплатят денежную компенсацию. Собственникам должны возместить и все убытки, причиненные из-за изъятия жилого помещения, включая упущенную выгоду.

Ранее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что данный закон написан исключительно в интересах застройщиков и предусматривает возможность переселения россиян в коммунальные квартиры. По ее словам, в документе есть много подводных камней, которые, например, допускают возведение высоток вместо «хороших крепких кирпичных» малоэтажных домов.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru