Собянин назвал условие реновации во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сбалансированный бюджет регионов необходимым условием для того, чтобы они присоединились к реновации по всей России. По словам градоначальника, нужно давать субъектам такую возможность, может быть, с другими требованиями. Об этом градоначальник рассказал в интервью ТАСС.

«Но не во всех регионах есть финансовая возможность сбалансировать этот проект. Поэтому надо давать такую возможность. Может, с другими требованиями, другими параметрами, исходя из региональной специфики. Но, я думаю, такая возможность рано или поздно появится», — отметил Собянин.

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Также мэр подчеркнул, что в России существует большой пласт предаварийного жилья, с которым нужно «работать на опережение» и дать возможность людям на местах с этим разобраться. «Не везде это возможно. Невозможно сказать, что вы все вот таким образом двигаетесь в обязаловку — и вперед. Но в некоторых регионах вполне перспективная история, особенно там, где дорогая земля, где дорогая недвижимость, где есть экономика таких проектов», — сказал Собянин.

По его словам, московская реновация работает именно по этим принципам: жесткие законодательные требования к качеству жилья и компенсация — на месте снесенного дома строят еще один, иначе «триллионов не наберешься».

Ранее в Госдуме выразили опасения, что законопроект о всероссийской реновации написан исключительно в интересах застройщиков и предусматривает возможность переселения россиян в коммунальные квартиры. Притом в Москве такие риски, по словам депутатов, были исключены.

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