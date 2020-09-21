Названы риски реновации по всей России

Законопроект о реновации по всей России призвали отозвать, поскольку он написан исключительно в интересах застройщиков и предусматривает возможность переселения россиян в коммунальные квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по ЖКХ Галину Хованскую.

По ее мнению, в документе есть множество подводных камней и рисков для владельцев квартир. В качестве примера депутат назвала возможный снос «хороших крепких кирпичных» малоэтажных домов, что создаст условия для строительства высоток на их месте.

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«Единственные, кого они пожалели, это пожалели собственника нежилого помещения в доме. Вот тут они вспомнили о том, что компенсация должна быть предварительной по Гражданскому кодексу. Не только равноценной, но и предварительной», — сказала Хованская.

Как сказала депутат, подобные вещи были исключены при проведении реновации в Москве. Также она отметила, что комитет по ЖКХ должен быть соисполнителем по законопроекту, однако в нем даже нет упоминания соответствующих поправок в Жилищный кодекс.

Ранее властей регионов захотели наделить правом принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья. Для того чтобы многоквартирный дом мог присоединиться к реновации, должно быть соблюдено условие — согласие двух третей собственников и нанимателей от общего числа жилых помещений.

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