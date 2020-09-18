Названо условие реновации по всей России

Реновацию намерены распространить по всей России. Для того чтобы многоквартирный дом мог присоединиться к программе, должно быть соблюдено условие — согласие двух третей собственников и нанимателей от общего числа жилых помещений. Соответствующий документ внесли в Госдуму, он опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Также сообщается, что жители дома могут отказаться от реновации на любом этапе формирования проекта до дня его утверждения. Для этого на общем собрании жильцов понадобится уже только треть голосов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал крупные города России подходящими, чтобы начать с них распространение программы. «Жилье "стареет", и достаточно серьезными темпами, и этот вопрос надо решать», — сказал чиновник.

Программу реновации устаревшего жилья запустили в Москве в 2017 году. До 2021 года по ней планируют расселить около пяти тысяч домов. Изначально в список стартовых объектов программы вошли более 200 площадок, затем он был увеличен до 242 участков и продолжает пополняться. Первые участники программы переехали в новое жилье в феврале 2018 года.

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