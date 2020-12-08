В Москве введен первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации

По программе реновации в Москве введен миллион квадратных метров жилья. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году мы преодолели знаковый рубеж в реализации программы реновации. С момента ее запуска в Москве построено 80 жилых домов общей мощностью порядка 1 миллиона квадратных метров. Из них 62 новостройки переданы под заселение», — сказал Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса отметил, что программа реновации будет только набирать обороты. «В настоящее время ведется строительство еще 173 домов по программе площадью 2,6 миллиона «квадратов», проектируется 100 объектов на 1,8 миллиона квадратных метров. В общей сложности в городе подобраны 472 стартовые площадки. Это позволит нам непрерывное волновое переселение всех участников программы. Напомню, что за счет АИП в 2021-2023 годах будет построено 4,3 миллиона квадратных метров жилья, из которых 3,8 миллиона квадратных метров — в рамках реновации», — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ходе реализации программы реновации в своих социальных сетях, отметив, что в итоге город получит не только новые качественные дома, но и комфортное для жизни пространство с развитой инфраструктурой.

«Первые дома по программе реновации мы начали заселять в начале 2018 года, сейчас уже больше 28 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры», — написал Сергей Собянин.