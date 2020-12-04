В Москве с начала года построено более 50 социальных объектов

В Москве с начала 2020 года введено в эксплуатацию 52 социальных объекта. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Создание качественной и удобной для жизни среды в городе предполагает формирование сети объектов различного социального назначения в шаговой доступности от жилых районов», — сообщил Андрей Бочкарев. По его словам, за одиннадцать месяцев этого года построено девять школ, 17 детских садов, девять объектов здравоохранения, 11 спортивных сооружений и шесть объектов культуры.

Бочкарев отметил, что объекты строятся с учетом потребностей в инфраструктуре каждого района. «Правительство Москвы уделяет большое внимание возведению социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Порядка 75 процентов москвичей уже могут удобно добраться до школы, садика или поликлиники», — рассказал Андрей Бочкарев.

В будущем развитие городской социальной инфраструктуры продолжится как как в уже сложившихся районах столицы, так и в новых. По словам заммэра, в ближайшие три года за счет средств Адресной инвестиционной программы планируется построить 59 школ и 32 детских сада, 64 объекта здравоохранения, 29 объектов спорта и 21 культурный объект.