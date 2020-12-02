На пяти станциях Троицкой линии столичного метро начались активные работы

Активные строительные работы ведутся на пяти станциях Троицкой линии метро, согласно программе развития метрополитена в Москве, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работы по строительству метро развернуты на всех участках Большой кольцевой линии метро, на продлении существующих радиальных веток и на новых линиях. Напомню, что у нас на ближайшие три года большие планы по строительству метро за счет АИП: 58,1 километра линий метро, 25 станций, 4 электродепо», — сообщил Андрей Бочкарев.

«На всех пяти станциях участка, возводимых открытым способом, завершено возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и уже начаты монолитные работы .Общая строительная готовность станции "Улица Новаторов" составляет порядка 25 процентов, а станции "Университет Дружбы народов" и "Славянский мир" готовы уже на треть. На двух других станциях участка — "Улица Генерала Тюленева" и "Мамыри" — также развёрнуто активное строительство», — добавил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на всем протяжении первой очереди строительства участка Троицкой линии ведется проходка тоннелей и уже утвержден архитектурный облик всех пяти станций.

«Уже завершена проходка четырех однопутных тоннелей на участках между "Улицей Генерала Тюленева" и "Славянским миром", а также "Славянским миром" и станцией "Мамыри". Все станции выдержаны в современной эстетике и будут иметь ярко выраженный индивидуальный образ. Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета», — уточнил генеральный директор предприятия.