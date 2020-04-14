Названа примерная стоимость коронавирусного центра в Москве

В Москве подсчитали, что примерная стоимость строительства COVID-центра в Новой Москве составит 5-7 миллиардов рублей. Об этом в эфире РБК-ТВ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает «Интерфакс».
Заммэра столицы отметил, что одновременно с окончанием строительных работ ведется подсчет всех затрат на данный проект, к реализации которого были привлечены ведущие строительные компании Москвы. Благодаря их усилиям и работе правительства Москвы возведение COVID-центра будет осуществлено в кратчайшие сроки.
«При строительстве инфекционной больницы в Новой Москве для оптимизации процесса применялись самые разные материалы. Например, для возведения зданий в максимально сжатые сроки использовались металлоконструкции. При этом на качестве зданий это никак не сказалось», — добавил представитель мэрии.
Уточняется, что срок службы нового медицинского центра составит более 50 лет. После окончания пандемии коронавируса объект также может быть перепрофилирован.
COVID-центр, строительство которого началось 12 марта, располагается в поселении Вороновское в районе деревни Голохвастово в Новой Москве. После завершения работ он сможет принять более 900 пациентов с коронавирусом.
На данный момент в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных регистрируют в Москве (1489) и Московской области (460).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения