В Минздраве рассказали о порядке лечения пациентов с коронавирусом дома

Пациенты с подтвержденным коронавирусом могут получать лечение дома, если заболевание проходит в легкой форме. Об амбулаторном порядке лечения рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Ее слова приводятся на сайте министерства.
Эксперт пояснила, что с такими больными терапевт или врач-инфекционист общается по телефону. При этом раз в несколько дней медик посещает пациента и проводит осмотр, уточнила она.
Малинникова добавила, что необходимость стационарного лечения определяется тяжестью состояния больного.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что ситуация с новым вирусом усугубляется. Он поручил региональным властям проверить оснащенность и готовность медучреждений.
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2 774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1 489) и Московской области (460).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения