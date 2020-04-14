В Минздраве рассказали о порядке лечения пациентов с коронавирусом дома

Пациенты с подтвержденным коронавирусом могут получать лечение дома, если заболевание проходит в легкой форме. Об амбулаторном порядке лечения рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Ее слова приводятся на сайте министерства.

Эксперт пояснила, что с такими больными терапевт или врач-инфекционист общается по телефону. При этом раз в несколько дней медик посещает пациента и проводит осмотр, уточнила она.

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Малинникова добавила, что необходимость стационарного лечения определяется тяжестью состояния больного.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что ситуация с новым вирусом усугубляется. Он поручил региональным властям проверить оснащенность и готовность медучреждений.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2 774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1 489) и Московской области (460).

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