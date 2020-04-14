В Коммунарке рассказали об осложнениях у пациентов с коронавирусом

Волонтер из больницы в Коммунарке рассказал, что при лечении пациентов с коронавирусом происходят осложнения, из-за которых болезнь протекает сложно. Об этом он сообщил в разговоре с НСН.

По словам волонтера, врачи сталкиваются с тем, что у пациентов высокая температура, которую нельзя сбить. Вирус также может перерасти в пневмонию, а это «ужасные последствия». Сложности в лечении возникают из-за того, что лекарств от вируса пока нет, и вылечить человека «таблеточкой» невозможно, отмечает собеседник издания.

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Он также назвал возраст и численность поступающих в больницу пациентов. Большинство из них — люди в возрасте от 45 лет и старше, на втором месте — пациенты от 20 до 35 лет. Волонтер подчеркнул, что люди в возрасте от 35 до 45 «наверное, самые ответственные», потому что их не так много.

Ранее волонтер из больницы в Коммунарке рассказал, что некоторые пациенты с коронавирусом пытались скрыть правду о том, с кем они контактировали. По его словам, в больнице был «пикантный случай», когда мужчина рассказал, что отвез жену и ребенка на дачу, после чего встретился с другой женщиной. Ей также пришлось сдать тест, но жена об этом не знает. В больнице также встречаются пациенты, которые пытаются скрыть свои поездки за границу, или те, которые утверждают, что находились на самоизоляции, а заразились в гипермаркете.

По данным на 14 апреля, в России выявлено 21 102 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1 489) и Московской области (460). На третьем месте — Санкт-Петербург (121). Инфекцию не зарегистрировали лишь в двух регионах — на Чукотке и в Республике Алтай.

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