Число зараженных коронавирусом в Москве достигло 13 тысяч

За последние сутки число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось на 1489 и достигло 13 тысяч, сообщает оперативный штаб.

Всего за время эпидемии в столице излечились 1016 человек. Еще 95 скончались.

В Подмосковье за 24 часа зарегистрировано 460 новых случаев инфицирования, количество больных выросло до 2315.

Всего в России к 14 апреля стало более 21 тысячи пациентов с новым вирусом. 170 пациентов умерло. Инфекции пока нет только в двух регионах — на Чукотке и в Республике Алтай.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев говорил, что пик заболеваемости в столице будет достигнут при 20-25 тысячах зараженных.

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