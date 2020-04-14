Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За сутки в 51 регионе России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1489) и Московской области (460). На третьем месте — Санкт-Петербург (121).

Новые случаи были также выявлены в Коми — 97 и Нижегородской области — 68. В Тамбовской и Ленинградской областях зафиксировали 35 случаев, в Смоленской области — 34, в Рязанской области и Пермском крае — по по 27. В Татарстане — 23, в Башкортостане — 22, в Красноярском крае — 21, в Ростовской области — 20.

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В Северной Осетии зафиксировали 18 случаев, во Владимирской области и Дагестане — по 16 случаев, в Калужской области, Чеченской республике и Ханты-Мансийском автономном округе — по 15, в Тюменской области — 14. В Мордовии обнаружили 13 случаев, в Марий Эл и Самарской области — по 11, в Белгородской и Ивановской областях — по 10, в Ставропольском крае и Бурятии — по 9.

В Воронежской, Оренбургской, Свердловской областях, а также в Хакасии подтвердилось по 8 случаев, в Орловской, Вологодской, Томской областях и в Адыгее — по 7, в Удмуртии — 6. В Липецкой, Калининградской, Саратовской и Челябинской областях, а также в в Краснодарском и Алтайском краях — по 5 случаев. В Иркутской области и Приморском крае — по 4, в Карачаево-Черкессии — по 3, в Волгоградской области — 2, в Архангельской и Магаданской областях, а также в Якутии и Севастополе — по одному.

По данным на 14 апреля, общее число зараженных в России достигло 21102 в 82 регионах, скончались 170 человек. За сутки зафиксировали 22 летальных исхода и 224 выздоровевших пациентов.

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