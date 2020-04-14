В Москве излечились более тысячи зараженных коронавирусом

За последние сутки в Москве излечились 179 пациентов с коронавирусом, их общее число превысило тысячу. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Сейчас в столице 1016 переболевших. По словам Раковой, последние несколько дней в городе ежедневно из больниц выписывают более ста пациентов. «Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше», — сказала она.

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