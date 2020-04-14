Названо ожидаемое число зараженных коронавирусом в Москве на пике эпидемии

На пике эпидемии коронавируса в Москве ожидается не менее 20-25 тысяч зараженных. Такие цифры назвал инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
По его словам, больше всего заболевших россиян будет в столице. При этом когда там начнется выход на плато, в регионах пики могут продолжаться из-за их позднего наступления.
Сам пик в Москве возможен максимум через шесть недель от начала эпидемии, добавил академик. Распространение инфекции внутри страны началось ближе к 15 марта, когда на территории России заразилось трое граждан.
Ранее заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников прогнозировал, что пик эпидемии в стране придется примерно на начало мая. 10 апреля столичный мэр Сергей Собянин говорил, что никакого пика еще не наступило, и Москва находится «у подножия».
По данным на 13 апреля, в России насчитывается более 18 тысяч зараженных, 11,5 тысячи из них находится в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения