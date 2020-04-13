Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато. Об этом «Парламентской газете» сказал академик РАН заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников.
Он затруднился предсказать, как долго продлится плато, поскольку это будет зависеть в том числе от соблюдения ограничений гражданами.
Академик считает, что в ситуации с вирусом нужно принимать жесткие меры и тактика Китая была правильной. Страны, выбравшие более мягкий путь, показали не такие успешные результаты.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что России еще далеко до пика и пока «мы находимся скорее у подножия». До этого член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили утверждал, что ориентировочно эпидемия достигнет максимального уровня в начале мая.
По данным на 12 апреля, в России 15770 зараженных в 82 регионах. Больше всего больных в Москве и области. Всего 130 человек умерли, 1291 поправился.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения