Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато. Об этом «Парламентской газете» сказал академик РАН заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников.

Он затруднился предсказать, как долго продлится плато, поскольку это будет зависеть в том числе от соблюдения ограничений гражданами.

Академик считает, что в ситуации с вирусом нужно принимать жесткие меры и тактика Китая была правильной. Страны, выбравшие более мягкий путь, показали не такие успешные результаты.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что России еще далеко до пика и пока «мы находимся скорее у подножия». До этого член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили утверждал, что ориентировочно эпидемия достигнет максимального уровня в начале мая.

По данным на 12 апреля, в России 15770 зараженных в 82 регионах. Больше всего больных в Москве и области. Всего 130 человек умерли, 1291 поправился.

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