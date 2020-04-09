Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Согласно результатам нового исследования, проведенного учеными из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета, четыре из семи известных коронавирусов человека вызывают сезонные эпидемии аналогично гриппу. Большинство случаев заболевания отмечается в зимние месяцы. Это может указывать на время вероятного пика пандемии, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные об эффективности вакцины против гриппа в штате Мичиган. За последние 10 лет в исследовании приняли участие от 890 до 1441 человек. В 2010 году ученые начали отслеживать распространение четырех коронавирусов человека (OC43, 229E, HKU1 и NL63), которые при заражении вызывает легкие симптомы. В настоящий момент ученые отслеживают и распространение SARS-CoV-2.
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале. Только 2,5 процента случаев пришлось на период с июня по сентябрь. Из 993 инфекций 260 были приобретены в результате контактов внутри семьи.
Сезонные коронавирусы связаны с SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, однако пока точно не известно, будет ли новый коронавирус вести себя подобным образом. Исследователи надеются, что результаты научной работы помогут лучше подготовиться к тому, что произойдет во время нынешней пандемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения