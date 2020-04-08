Описан вред средств защиты во время пандемии коронавируса

Эпидемиолог Брэндон Браун из Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде (США) рассказал о лучшем способе обезопасить себя от коронавируса и описал вред популярных средств защиты. Ответы врача на часто задаваемые вопросы пациентов опубликованы изданием MedicalXpress.

Специалист напомнил о рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) носить маску всем гражданам во время появления в общественных местах. Браун объяснил, что маска защищает людей от непреднамеренных касаний лица. По этой же причине врач посоветовал отказаться от перчаток, так как люди все равно будут трогать свое лицо: «Если вы не врач, то нет никаких причин пользоваться медицинскими перчатками».

Браун заявил, что при обнаружении симптомов коронавируса, включая температуру не менее 38 градусов по Цельсию, следует вызвать врачей. При этом любые несрочные визиты к доктору на время пандемии должны быть отложены. Также при обнаружении явных симптомов известных заболеваний вроде простуды пациенту рекомендуется лечиться дома. Медик объяснил, что борющихся с коронавирусом врачей не стоит отвлекать.

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По словам эпидемиолога, лучшим средством защиты во время пандемии остается избегание больших скоплений людей и карантин. «Агрессивное социальное дистанцирование, то есть выход на улицу только ради покупки еды и лекарств, поможет снизить скорость распространения инфекции», — подчеркнул Браун. После визита в магазин медик рекомендовал первым делом помыть руки, переодеться и снова продезинфицировать руки. По возможности одежду нужно почистить или постирать, а любые непродовольственные товары лучше на время оставить в гараже или коридоре.

В заключение Браун заметил, что главной целью медиков сейчас является сглаживание кривой распространения коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения можно сократить, если оставаться дома, часто и правильно мыть руки, носить маску, дистанцироваться от общества, в том числе от тех, чьи анализы показали наличие коронавирусной инфекции.

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