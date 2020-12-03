В общественном транспорте Москвы заработает Face ID

Технология распознавания лиц Face ID заработает в общественном транспорте Москвы в 2021 году. С ее помощью будет осуществляться оплата проезда. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц», — сказал чиновник.

Он отметил, что персональные платежные данные граждан уже хранятся в банках. Чтобы технология заработала в метро, нужно только установить биометрическую инфраструктуру.

Уже сейчас на всех турникетах метро и МЦК стоят камеры с функцией распознавания лиц, уточнил Ликсутов. После установки новой системы в транспорте человек с подключенной к банковской карте биометрией сможет проходить перед открытым турникетом. При этом распознавание лица может работать, даже если пассажир будет в маске.

О планах внедрить подобную систему в Москве в 2018 году рассказывал заместитель министра строительства Андрей Чибис. К разработке биометрической идентификации власти планировали привлечь Huawei и другие китайские компании. В случае успешной реализации система станет основой «смарт-сити» для повышения комфортности городов.