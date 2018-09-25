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В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте

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В России появится биометрическая система распознавания лиц в общественном транспорте, что должно ускорить процесс оплаты проезда и посадки пассажиров. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министерства строительства Андрей Чибис.

«Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета», — сказал Чибис.

Как заявил глава ведомства, система будет реализована в рамках проекта «Умный город», рассчитанного на шесть лет. Запуск пилотного проекта планируется в Москве. В случае успешной реализации система станет основой «смарт-сити» — решений, которые повысят комфортность городов.

Министерство планирует привлечь компании из Китая, в частности, Huawei, для разработки совместно с «Ростелекомом» системы биометрической идентификации. Чибис отметил, что инфраструктура для этого уже создана: во многих городах в транспорте установлены камеры. Вопрос в нормативном регулировании и реализации пилотных проектов, отметил чиновник.

В начале июля сообщалось, что российские банки начали собирать биометрические данные. Для удаленного распознавания необходимо лично прийти в банк и пройти идентификацию. На первом этапе для этого будут использоваться голос и черты лица клиента.

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