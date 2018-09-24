Подмосковье похвалили за прорыв в решении проблем водоснабжения

Жители Московской области пьют качественную питьевую воду, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 24 сентября.

«Московская область за последние несколько лет очень серьезно продвинулась в решении застарелых проблем в водоснабжении. Еще с советских времен существовали глобальные проекты, которые были законсервированы, и только сейчас начала активно вестись работа», — сказал он.

По его словам, в регионе регулярно открываются новые станции водоочистки, а также реализуются масштабные проекты в этой сфере.

23 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жители абсолютного большинство местных жителей получают из-под крана воду высокого качества. По его словам, проблемы испытывают около трехсот тысяч граждан, которые проживают в маленьких поселениях. Он заверил, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решен.

Ранее Воробьев рассказал о масштабной программе по модернизации станций обезжелезивания. Он также добавил, что жизнь в регионе должна быть комфортной, и власти со своей стороны должны делать для этого все необходимое.