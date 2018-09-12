Андрей Чибис выступил за запуск новых управленческих проектов

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, выпускник первого потока программы кадрового управленческого резерва Андрей Чибис выступил за запуск проектов, аналогичных пройденной им программе, в разных сферах государственного управления. Об этом сообщили Ленте.ру в министерстве строительства.

Данное мнение Чибис озвучил в рамках Восточного экономического форума, где он выступил спикером на двух сессиях: «Умный город: от теории к практике» и «Партнерство государства и бизнеса при реализации инвестиционных проектов в республике Саха (Якутия)».

Говоря об опыте участия в программе кадрового управленческого резерва, Чибис высказался за внедрение подобных форматов в разные сферы управления: «Я считаю, точно такой же механизм должен быть не только для работников высшего управленческого резерва, эта система должна работать в каждом субъекте федерации и во всех сферах государственного управления», — сказал он. «Например, если брать отрасль, за которую я отвечаю, мы сейчас готовим аналогичный проект по кадровому резерву в сфере развития городской среды и ЖКХ. И уже запустили образовательную программу для 100 архитекторов наших городов. Пропустив этот опыт через себя, мы делаем ровно то же самое для других наших коллег, запускаем социальные лифты не только в сфере управления государством, но и по отраслевому признаку», — отметил Чибис.

Программа кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина с целью профессиональной подготовки управленческих кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями, и реализуется как часть новой системы социальных лифтов.

Первый поток программы завершил обучение в апреле 2018 года, в нем приняли участие 74 человека. 22 из них получили высокие назначения, в том числе на посты федеральных министров и заместителей министров, врио глав субъектов РФ.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», открытой платформы, которая объединяет проекты по развитию социальных лифтов, поддержке значимых социальных акций, волонтерской и благотворительной деятельности.