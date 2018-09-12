Названы темпы замедления российской экономики

К началу следующего года рост ВВП может замедлиться до одного процента и ниже. Как сообщает ТАСС, таким прогнозом поделился министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Замедление начнется уже с третьего квартала этого года. По прогнозам министра, рост в третьем-четвертом квартале не превысит 1,9 процента.

«Это связано с возросшей неопределенностью, с ростом волатильности на финансовых рынках. Все это, конечно же, не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться», — пояснил министр

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам года рост ВВП составит от 1,6 до 2,1 процента. При этом даже при таком сценарии есть шансы преодолеть отметку в 100 триллионов рублей по итогам 2018 года.

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