BIOCAD и SPH договорились о создании фармпроизводства в Китае

Биотехнологическая инновационная компания BIOCAD и фармкорпорация Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd (SPH) в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум о взаимопонимании в отношении создания двух совместных предприятий для клинической разработки, регистрации и вывода на рынок Китайской Народной Республики лекарственных препаратов на основе моноклональных антител.

От имени BIOCAD подпись под документом поставил генеральный директор биотехнологической компании Дмитрий Морозов, от имени Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd — председатель совета директоров корпорации Цзюнь Чжоу. На церемонии подписания присутствовал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Стороны отметили, что основной целью создания российско-китайских предприятий является клиническая разработка, производство, регистрация и вывод не менее 6 препаратов разработки BIOCAD, используемых в современной терапии онкологических и тяжелых аутоимунных заболеваний, таких как хронический лимфолекоз, колоректальный рак, рак легких, рак молочной железы, псориаз, анкилозирующий спондилит и других.

«Мы рассчитываем, что локализация производства в Китае даст толчок развитию экспортного потенциала российской фармацевтической промышленности, а также позволит в короткие сроки осуществить трансфер технологии производства лекарственных препаратов биологической природы китайской стороне, что задаст новый вектор развитию кооперации между двумя странами», — заявил Дмитрий Морозов. Он также добавил, что создаваемые совместные предприятия не имеют аналогов и являются первым масштабным проектом российско-китайской кооперации в области фармацевтической промышленности.

Развитие внешнеэкономической деятельности является важным направлением работы биотехнологической компании BIOCAD. Сумма экспортных контрактов, заключенных за последние несколько лет, превысила 850 миллионов долларов. В настоящее время поставки высокотехнологичных лекарственных препаратов собственного производства осуществляются в 14 стран дальнего зарубежья.

По данным международной аналитической компании Evaluate Pharma, фармацевтический рынок в Китае оценивается в 165 миллиардов долларов и занимает второе место в мире. Доля иностранных поставщиков не превышает 25 процентов. Из-за чрезмерно растущих расходов на лекарственное обеспечение, правительство Китая заинтересовано в снижении затрат на высокотехнологические препараты, что открывает хорошие перспективы для международных биотехнологических компаний.

Производственный портфель компании составляют около 800 МНН (международное непатентованное наименование) и 20 лекарственных форм. Сеть аптек компании насчитывает 1981 точек в 16 провинциях Китая.