NtechLab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России

Компания «Нетрис», входящая в группу компаний «Ростелеком», разработчик крупнейших в России проектов видеонаблюдения для «Умных городов», и NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий и технологический партнер госкорпорации Ростех, сообщают о подписании соглашения о партнерстве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Стороны планируют внедрить распознавание лиц в уличных камерах регионов присутствия компании «Нетрис». В частности, алгоритм FindFace от NtechLab уже работает на 250 видеопотоках с камер городского наблюдения Тюмени.

Алгоритм NtechLab работает на базе программного обеспечения «Нетрис» в системе видеонаблюдения Тюменской области, к которой подключены видеокамеры на объектах городской инфраструктуры, перекрестках, в местах массового скопления людей. Основным пользователем видеоаналитики является МВД области, однако в дальнейшем возможно подключение дополнительного функционала для других ведомств. Одним из возможных направлений работы называется использование распознавания лиц на городском транспорте для сбора данных о пассажиропотоке, настроении и удовлетворенности пассажиров.

«Алгоритм FindFace применяется в Тюмени на 250 видеопотоках с камер — таким образом административный центр Тюменской области является одним из наиболее крупных проектов в России по уровню распространенности системы распознавания лиц. Решение NtechLab показало высокую эффективность при работе в реальных условиях, в том числе в рамках проведения в России Чемпионата мира по футболу. Его внедрение предоставляет правоохранительным органам дополнительные возможности по розыску преступников и способствует повышению уровня городской безопасности субмиллионника», — рассказал генеральный директор NtechLab Александр Минин.

Интеграция алгоритма FindFace с системами городского видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени с высокой точностью распознавать лица в потоке видео вне зависимости от количества человек, находящихся перед камерой. Результаты распознавания могут сравниваться с базами данных правоохранительных органов, при обнаружении совпадения сотрудники органов правопорядка мгновенно получат оповещение. Весь процесс от фактического появления человека перед камерой до получения сигнала займет не более двух секунд.

По информации департамента информатизации Тюменской области, организация видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан области осуществляется в рамках развития и совершенствования АПК «Безопасный город». Данные с камер поступают в ИС ЕЦХД области. В результате внедрения и использования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» по итогам 10 месяцев 2019 года на территории областного центра на 62 процента сократилось количество административных правонарушений, на 5,9 процента сократилось общее количество преступлений, совершаемых в местах установки камер видеонаблюдения, из которых по «горячим следам» раскрыто 14 преступлений (данные УМВД по Тюменской области).

«Компания "Нетрис" является дочерним обществом группы компаний "Ростелеком" и развивает системы видеонаблюдения в масштабах страны. "Нетрис" работает с наибольшим количеством камер наблюдения в рамках существующих программ развития городских систем видеонаблюдения в России, включающих в себя свыше 250 тысяч камер. В 2020 – 2022 годах ожидается значительное развитие платформ видеонаблюдения "Нетрис" с аналитикой NtechLab в городах с населением от 100 тысяч человек. Платформа видеонаблюдения Тюменской области — самая географически-распределенная система видеонаблюдения масштаба целого региона в РФ, она включает в себя видеокамеры в разных городах и населенных пунктах всей Тюменской области. Внедрение распознавания лиц на сотни видеопотоков позволит существенно повысить уровень безопасности и комфорта жизни граждан в регионе, который становится лидером цифровизации в Сибири», — сказал генеральный директор «Нетрис» Александр Долгих.