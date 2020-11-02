За выполнением плана модернизации инфраструктуры установлен пообъектный контроль

Контроль над выполнением обновленного и продлеваемого до 2030 года комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) будет пообъектным. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Цыденова, в обновленный состав КПМИ войдут федеральные проекты по развитию морских портов, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД, железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов, Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры центрального транспортного узла, а также строительству автомобильных дорог международного коридора «Европа — Западный Китай» и ВСМ Санкт-Петербург — Москва и развитию региональных аэропортов и авиационных маршрутов.

Одной из главных задач национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.