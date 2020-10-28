Назван срок строительства трассы в обход Владикавказа

Строительство автомобильной дороги в обход Владикавказа планируется начать в 2021 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, передает ТАСС.

По данному проекту разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Средства на его реализацию уже заложены на будущий год. По словам местных властей, строительство магистрали позволит разгрузить и сохранить городские дороги. Объем финансирования не называется.

Строительство дороги в обход Владикавказа предусмотрено федеральным проектом «Коммуникации между центрами экономического роста» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Одной из главных задач национального проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.