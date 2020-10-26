В российском регионе запустили движение по новой дороге

Движение по дороге Неклюдово-Золотово открыли в Нижегородской области, сообщает местный портал «Время». Ее сдали на год раньше срока. Ее общая протяженность составила 8,31 километра.

«Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами. Пропускная способность дороги здесь была исчерпана», — прокомментировали в местном правительстве. По словам губернатора Глеба Никитина, новая развязка разделит транспортные потоки из Борского и Кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода.

Дорога Неклюдово-Золотово была включена в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Одной из главных задач национального проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.