Оценен объем грузопотока по Севморпути

Объем перевозки грузов по Северному морскому пути в 2020 году превысит 31 миллион тонн. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Уверен, что в этом году цифра в 31 миллион тонн перевозок по Северному морскому пути будет преодолена», — заключил он. В 2019 году по Севморпути было перевезено 31,5 миллиона тонн грузов. В первом полугодии 2020 года — 14,8 миллиона тонн.

Развитие Севморпути ведется в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.