Путин поручил проработать возможность сокращения пути до Черного моря

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года разработать предложения по поэтапному развитию транспортной инфраструктуры для сокращения времени в пути до курортов Черноморского побережья. Об этом сообщает ТАСС.

«Представить предложения, касающиеся поэтапного развития транспортной инфраструктуры в целях ускорения перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья России. Срок — 1 декабря 2020 года», — говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

Ранее, на открытии трассы «Таврида» в Крыму, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих представил президенту новый федеральный проект «Южный кластер». Обсуждалось, что он станет частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) и в него войдут такие проекты, как новая платная трасса Джубга-Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.

Одной из главных задач национального проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.