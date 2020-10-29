Началось строительство самого северного моста через Енисей

В Красноярском крае началось строительство Высокогорского моста — самого северного моста через Енисей. Об этом сообщает местный портал «Наш Красноярский край». В церемонии закладки принял участие губернатор региона Александр Усс.

Новая переправа станет первым крупным инфраструктурным объектом промышленного развития Ангаро-Енисейского экономического района. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. «У меня нет сомнений, что Высокогорский мост будет построен качественно и в сжатые сроки», — сказал губернатор.

Мост будет состоять из 10 пролетов. Длина моста составит 1 196 метров (с подъездными дорогами — более двух километров). Планируется строительство кольцевой развязки, соединяющей дорогу Красноярск — Енисейск с трассой на левом берегу Енисея.

С появлением моста коммерческая скорость грузо- и пассажиродоставки от Енисейска до поселка Северо-Енисейский возрастет в три-четыре раза. Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. Строительство автодорожного моста включено в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Одной из главных задач национального проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.