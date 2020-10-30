Строительство второго моста через Обь решили ускорить

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение Министерству транспорта России проанализировать проект строительства второго мостового перехода через реку Обь около Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) на предмет возможного уменьшения стоимости работ, подчеркнув, что возвести мост необходимо до конца 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Я считаю, что стоимость данного проекта может быть сокращена. Прошу совместно с проектной организацией рассмотреть все возможные варианты. При этом отмечу, что качество работ пострадать не должно. В целом я проект поддерживаю», — сказал Хуснуллин.

Проект будущего моста планируется реализовать в составе комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и государственной программы России «Развитие транспортной системы», начиная с 2021 года. Одной из главных задач национального проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.