Переселение россиян из аварийных домов назвали благотворительностью

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин назвал благотворительной деятельностью переселение россиян из аварийных домов. Его слова передает «Интерфакс».

Степашин высказался по данному вопросу во время передачи Владивостокской епархии гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Он отметил, что переселение ведется уже несколько лет по инициативе президента России Владимира Путина.

«Я вот только прилетел из самого южного поселка нашей страны, этот поселок называется Хасан. Там мы построили последний дом для "аварийщиков", и Хасан стал второй территорией в нашей стране без аварийного жилья. Единственное, чего там не хватает — небольшого храма», — поделился председатель наблюдательного совета.

В конце 2020 года Путин велел окончательно решить вопрос с переселением граждан из аварийных домов, «вытаскивать людей из трущоб» и закрыть «эту позорную страницу». При этом в Счетной палате предупредили, что многие подобные здания «от безысходности» переводят в категорию домов, которым требуется капитальный ремонт. Речь, в частности, шла о Якутии, Карелии, Архангельской, Иркутской и Кемеровской областях. По данным аудиторов, в октябре 2020 года в стране насчитывалось 76,5 тысячи аварийных зданий.

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