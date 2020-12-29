Жители ветхого дома пригласили губернатора на празднование Нового года

Жители ветхого дома в селе Сылва Свердловской области пожаловались на состояние здания и пригласили губернатора региона Евгения Куйвашева отпраздновать вместе с ними Новый год. По словам активистов, местные власти, несмотря на многочисленные проблемы постройки, не признают ее аварийной. Об этом сообщает издание «Подъем».

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Активисты записали для Куйвашева видеообращение. Они пообещали отказаться от дальнейшей борьбы за признание дома аварийным, если губернатор сможет выдержать торжество в условиях, в которых хозяева квартир проживают круглый год. Собственники отметили, что пытались связаться с властями летом 2020 года, но так и не получил ответ. По данным издания, жильцы также подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину и таким способом планируют добиться переселения.

Журналисты выяснили, что дом находится в плачевном состоянии. Оказалось, что проблемы начались еще 25 лет назад, когда коммунальщики «разморозили» одну из стен, а после не отремонтировали ее. В итоге у жильцов начались проблемы с отоплением и водопроводом, из-за которых в холодное время года они вынуждены отогревать трубы кипятком из чайников. В доме также протекает крыша, искрит проводка, а на стенах образуется плесень.

Ранее пожилая семейная пара из города Южно-Курильска Сахалинской области обратилась за помощью к Владимиру Путину после того, как получила ключи от новой квартиры и выехала из аварийного дома. Однако вскоре из-за поправок в законодательстве пенсионеров попросили переехать обратно. Тогда городские власти заявили, что теперь жильцам положена не новая недвижимость, а денежная компенсацию за изымаемое жилье.

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