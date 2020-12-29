Жители ветхого дома пригласили губернатора на празднование Нового года

Жители ветхого дома в селе Сылва Свердловской области пожаловались на состояние здания и пригласили губернатора региона Евгения Куйвашева отпраздновать вместе с ними Новый год. По словам активистов, местные власти, несмотря на многочисленные проблемы постройки, не признают ее аварийной. Об этом сообщает издание «Подъем».
Активисты записали для Куйвашева видеообращение. Они пообещали отказаться от дальнейшей борьбы за признание дома аварийным, если губернатор сможет выдержать торжество в условиях, в которых хозяева квартир проживают круглый год. Собственники отметили, что пытались связаться с властями летом 2020 года, но так и не получил ответ. По данным издания, жильцы также подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину и таким способом планируют добиться переселения.
Журналисты выяснили, что дом находится в плачевном состоянии. Оказалось, что проблемы начались еще 25 лет назад, когда коммунальщики «разморозили» одну из стен, а после не отремонтировали ее. В итоге у жильцов начались проблемы с отоплением и водопроводом, из-за которых в холодное время года они вынуждены отогревать трубы кипятком из чайников. В доме также протекает крыша, искрит проводка, а на стенах образуется плесень.
Ранее пожилая семейная пара из города Южно-Курильска Сахалинской области обратилась за помощью к Владимиру Путину после того, как получила ключи от новой квартиры и выехала из аварийного дома. Однако вскоре из-за поправок в законодательстве пенсионеров попросили переехать обратно. Тогда городские власти заявили, что теперь жильцам положена не новая недвижимость, а денежная компенсацию за изымаемое жилье.