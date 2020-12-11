Оставшиеся без новой квартиры пенсионеры обратились к Путину

Пожилая семейная пара, которая проживает в аварийном доме в городе Южно-Курильске Сахалинской области, получила ключи от новой квартиры, но вскоре была вынуждена переехать обратно из-за поправок в законодательстве. В итоге оставшиеся без недвижимости пенсионеры обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Валерию Лимаренко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О случившемся изданию рассказал сын пострадавших супругов Андрей Севальнев. Он пояснил, что его пожилой отец в августе 2020 года оформил жене дарственную на аварийную квартиру, так как из-за проблем со здоровьем не мог ходить в ведомства и подписывать документы. По словам Севальнева, несмотря на это, его родителям дали новую квартиру, но вскоре забрали ключи обратно. Администрация сослалась на поправки, согласно которым супругам положена не недвижимость, а денежная компенсация за аварийное жилье. Однако Севальнев заявил, что указанной суммы на покупку равноценной квартиры не хватит.

В тексте обращения пенсионеры отметили, что, отобрав новую квартиру, местная администрация «подразнила их как собаку костью». Пожилые собственники пожаловались, что теперь им придется остаться в гнилом аварийном доме, который продувается ветрами и отапливается углем. По словам жильцов, они работали на стройке штукатуром-маляром и сантехником и за свою жизнь возвели «практически половину Южно-Курильска».

Журналисты обратились за комментариями в местную администрацию. Городские власти подтвердели слова Севальнева и заявили, что женщина не может рассчитывать на новую квартиру и получит компенсацию за изымаемое жилье. Чиновники также пообещали, что помогут пенсионерам и обеспечат их углем и коммунальными услугами на зимний период.

В ноябре с просьбой решить проблему к президенту России обратились жители Астраханской области. Они подготовили два письма Путину, в которых рассказали о насущных проблемах и попросили главу государства взять ситуацию под личный контроль. Сельчане обратили внимание на коммунальные проблемы, связанные с водопроводом, а также пожаловались на стаи бродячих собак, состояние дорог и отсутствие сотрудников полиции.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru