Оставшиеся без квартир жители российского города попросили помощи у Кадырова

Оставшиеся без квартир дольщики обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и попросили его рассказать об их проблеме президенту России. Видеообращение появилось в сообществе Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте».

По данным издания «Алтапресс», обращение записали несостоявшиеся владельцы квартир в недостроенном доме на проспекте Ленина в Барнауле. Жители рассказали, что сотни семей находятся «на грани катастрофы», так как уже оплатили стоимость недвижимости, но ключи не получили. Дольщики заявили, что просили помощи у региональных властей, но те не передавали информацию на государственный уровень, «чтобы не портить статистику». Активисты оценили работу Кадырова по развитию института семьи и попросили главу республики при встрече передать информацию о проблеме Владимиру Путину.

Оказалось, что возводить высотку в 2015 году начала компания «ПР-Холдинг». Через некоторое время две секции ввели в эксплуатацию, а в других заморозили строительство. Проблема коснулась 256 квартир. В июне 2020 года их владельцы устроили митинг и обратились к местной администрации. Однако позже, по словам собственников, некоторые из них стали получать повестки из МВД. Они также направляли письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и приходили к главе города Вячеславу Франку, но ситуация не изменилась. Застройщик объяснил такое положение отсутствием средств и заявил, что для завершения строительства ему необходимо 15 миллионов рублей.

В октябре 2020 года владельцы квартир в одном из домов Иркутска решили припугнуть чиновников голодовкой. Несколько лет назад их дом признали аварийным и отдали под снос, а жильцов обязали взять на себя все расходы. Россияне оказались недовольны и вывесили на своих балконах несколько плакатов. Жильцы также устраивали митинг и требовали предоставить им новые квартиры, но проблема не решилась.

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