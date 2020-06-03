Россияне купили квартиры в новостройке и получили жилье на свалке

Россияне из города Барнаула (Алтайский край) купили квартиры в новом жилом квартале, но получили жилье в окружении нескольких мусорных свалок. Об этом сообщает телеканал «Толк».

Жители дома №116 в Северном Власихинском проезде заехали в новые квартиры меньше полугода назад. Однако уже через пару месяцев жильцы сильно разочаровались — оказалось, что под их окна КамАЗы вываливают строительный мусор.

«Деревья, новостройка. Вроде бы все хорошо, но, опуская глаза вниз, наблюдаем свалку. Мини-городская свалка, куда приезжают все кому не лень. И их понять можно — вроде как и окраина города, и никаких опознавательных знаков», — рассказал один из жильцов новостройки.

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Когда на улице ветер, то мусор попадает в окна. Кроме того, мусор к новостройкам приносит и с площадки, где располагается местный долгострой. Недавно на прилегающую к дому парковку рухнула металлическая арматура, в результате чего пострадало несколько машин. Люди боятся, что могут пострадать в любой момент, и жалуются, что в районе неприятно гулять.

«По мере возможности все убирается. Такого нет, что мусором все загажено… Материалы возят, привезли мешки, их использовали, ветер, они разлетелись, но это сразу идут и убирают», — сказал прораб строительной компании «Инвестиции в будущее» Юрий Соколов, занимающийся долгостроем.

Свалки вокруг домов нередко горят, из-за чего россияне задыхаются и переживают о своем здоровье. «Несмотря на то что мы живем на окраине города, мы все равно же люди, и жить на свалке никому не понравится!» — сетуют местные жители. Пока что обращения к чиновникам не дали положительных результатов.

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