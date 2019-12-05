Росгвардеец заработал миллионы на продаже воображаемых квартир

Сочинский суд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии Картлосу Пирвели и его подельникам Рите Капелян и Грачу Календжяну. Они обманом получили более пяти миллионов рублей за продажу квартир в несуществующем доме, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

С 2015 по 2017 годы мошенники создали видимость строительных работ на одном из пустующих участков в Сочи и размещали объявления о продаже квартир в будущем жилом доме. Капелян заключала с доверчивыми покупателями предварительные договоры купли-продажи жилых помещений. Полученные деньги соучастники делили между собой.

Теперь они признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Пирвели, который больше года скрывался от следствия и был пойман в Воронеже, получил четыре года лишения свободы, Календжян — два условно. Капелян назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, но с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

В ноябре 2019 года была задержана банда лжериелторов, которая обманом зарабатывала в день минимум 600 тысяч рублей. Среди жертв мошенников — жители Смоленской области, Чувашии, Татарстана, Башкирии, Северной Осетии, Марий Эл и Карачаево-Черкесии.

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