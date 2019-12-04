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Покупателей жилья в России защитят от мошенников

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Госдума во втором чтении приняла законопроект, который призван защитить добросовестных покупателей недвижимости от мошенников. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, если человек приобретал жилье, основываясь на информации из госреестра, он по умолчанию считается добросовестным. Отобрать у гражданина недвижимость, ссылаясь на ее покупку у мошенников, можно будет только через суд.

«Если в суде будет доказано, что жилье действительно продавал тот, кто не имел права это делать, то тогда законом предоставляется возможность компенсировать стоимость данного жилого помещения. При этом будет два варианта расчета компенсации: либо в соответствии с кадастровой, либо с рыночной стоимостью», — рассказал «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года и будет иметь обратную силу.

По мнению экспертов, главные уловки мошенников при заключении сделок с недвижимостью — это поддельные доверенности на продажу жилья и фальшивые документы, подтверждающие право собственности.

Ранее Федеральная кадастровая палата порекомендовала владельцам жилья внести свои контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) или обновить их, чтобы оперативно получать уведомления о попытках провести дистанционные сделки с имуществом.

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