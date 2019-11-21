Россиян попросили раскрыть контакты для защиты от кражи квартир через интернет

Федеральная кадастровая палата России рекомендует владельцам жилья внести свои контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) или обновить их, чтобы оперативно получать уведомления о попытках провести дистанционные сделки с имуществом. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это прежде всего позволит собственникам защититься от возможных афер с квадратными метрами. «Сегодня все объекты, сведения о которых внесены в ЕГРН, по умолчанию защищены от действий, совершаемых в цифровом пространстве рынка недвижимости, — подчеркивают в Кадастровой палате. — Для проведения дистанционных сделок собственник должен выразить свое согласие в "традиционном" бумажном виде, предоставив заявление для внесения в ЕГРН соответствующей записи».

Материалы по теме Добро пожаловать в бомжи Как нотариусы лишают людей недвижимости

В то же время с 1 ноября в России вступило в силу еще одно правило: если некто пытается провести через Росреестр сделку с использованием электронной подписи, об этом обязательно уведомляют собственника. «Таким образом, если в ЕГРН содержится адрес электронной почты или почтовый адрес собственника, то при поступлении электронных документов орган регистрации прав направит уведомление об этом в тот же день», — уточняется в сообщении. Если сделка планировалась — собственник сможет убедиться в том, что нужные документы поступили. А если разрешения на сделку не было — узнает о попытке мошенничества.

Для того чтобы добавить контактные данные или актуализировать их в ЕГРН, нужно подать заявление в ближайший многофункциональный центр.

Случаи кибермошенничества с квартирами участились в России в последние годы. Летом 2019-го стало известно, что в Москве с использованием цифровой подписи была украдена квартира в сталинском доме на Кутузовском проспекте. Сделка была проведена удаленно через портал Росреестра. Владелец квартиры узнал о том, что лишился ее, случайно: как житель района он обратился за парковочным разрешением резидента, но получил отказ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru