Россияне оказались равнодушны к слежке за их жильем

Россияне к октябрю 2019 года заказали всего около 2,7 тысячи справок о лицах, которые интересовались их недвижимостью. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Больше всего таких справок было выдано в Москве (примерно 750), Якутии (около 330) и Московской области (240). В 2018 году россияне заказали менее двух тысяч подобных выписок, тогда как за первые шесть месяцев текущего года Кадастровая палата всего выдала около 50 миллионов справок.

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По словам начальника управления информационных технологий ведомства Алексея Бурова, такая низкая востребованность справок данного вида выглядит как минимум забавным несоответствием в контексте страхов о приватности в эпоху цифровизации.

При проведении различных сделок с недвижимостью рекомендуют оформлять выписку об основных характеристиках объекта и о его собственниках. Это общедоступная информация, сюда относятся, например, дата регистрации права, площадь объекта, наличие обременений и другое. Персональные данные собственников при этом недоступны третьим лицам. Подобные сведения запрашивают, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Также граждане могут получить справку о лицах, которые запрашивали данные об их объектах недвижимости. Собственник вправе узнать о физических и юридических лицах, органах местного самоуправления, получивших сведения, дату выдачи справки и ее номер.

С 1 ноября этого года Росреестр обязан уведомлять собственников, если в отношении их объектов недвижимости в службу поступит заверенное электронной подписью заявление о переходе или прекращении права собственности на жилье.

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