Квартиры россиян разрешат продавать без их присутствия

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Россиянам, владеющим недвижимостью, которая находится за пределами региона проживания, могут позволить заключать сделки с ней дистанционно при помощи нотариуса. Законопроект одобрен комитетом Госдумы по финансовому рынку, пишет «Российская газета».

В случае принятия нового законопроекта сторонам сделки необязательно будет лично встречаться друг с другом: покупателю и продавцу — каждому в своем городе — достаточно будет посетить нотариусов. Специалисты проверят документы, разъяснят правовые последствия сделки, засвидетельствуют намерения сторон продать и купить недвижимость: вся процедура будет полностью соответствовать стандартному оформлению через нотариуса. Но само удостоверение договора будет проходить онлайн через единую информационную систему. Работающие в городах проживания клиентов нотариусы свяжутся между собой и оформят сделку.

Далее нотариус, который работает с приобретателем недвижимости, отправит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение будет готово спустя один рабочий день. Сведения о сделке, как и раньше, сохранятся в Единой информационной системе нотариата, чтобы исключить возможность их подделки.

Совершение нотариальных действий дистанционно — один из этапов создания защищенной среды для электронных сделок. Это соответствует целям национальной программы «Цифровая экономика». В ее рамках осенью 2019 года также будет представлена стратегия развития рынка больших данных, которая позволит участникам рынка делиться друг с другом анонимной персональной информацией. Например, банки смогут обмениваться данными с операторами сотовой связи об их абонентах.

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