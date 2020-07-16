В России увидели угрозу роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата (СП) РФ заявила, что существует риск увеличения количества обманутых дольщиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аудитор Светлана Орлова рассказала, что из-за участившихся на фоне кризиса случаев банкротств небольших и средних застройщиков, а также снижения покупательной способности населения есть вероятность дальнейшего роста числа проблемных объектов.

По сведениям Счетной палаты, в марте таких объектов уже насчитывалось более трех тысяч. В то же время число обманутых дольщиков, по различным оценкам, составляет от 180 до 200 тысяч человек. Счетная палата рекомендовала правительству России провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков и увеличить бюджетные ассигнования на достройку проблемных объектов.

Ранее правительство пообещало россиянам падение ставок по ипотеке ниже восьми процентов уже в 2020 году. Ставки по жилищным кредитам планируется снижать и в 2021‐2024 годах. Также в новом нацплане говорится о финансировании достройки проблемных объектов и восстановлении прав обманутых дольщиков.