Раскрыты масштабы строительного провала в России

В апреле 2020-го объемы возведения многоквартирных домов в России снизились на 41,5 процента по отношению к показателю предыдущего месяца и на 36,5 процента по сравнению со значением за аналогичный период 2019-го. Масштабы строительного провала раскрыл Росстат, материалы опубликованы на сайте ведомства.

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Всего за месяц в стране ввели в эксплуатацию 382 новостройки, подсчитали аналитики. Населением построено 11,5 тысячи жилых домов, из них 1,5 тысячи — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего введено 42,6 тысячи новых квартир. С начала года в России построили 1,9 тысячи многоквартирных домов — почти на 10 процентов меньше, чем в январе-апреле 2019-го.

Ранее в мае сообщалось, что примерно половина российских застройщиков рискуют вовремя не сдать в эксплуатацию возводимые жилые комплексы. Проблемы с передачей дольщикам новых квартир в первую очередь возникнут из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

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