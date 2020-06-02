Россиянам пообещали падение ставок по ипотеке

Правительство пообещало россиянам падение ставок по ипотеке ниже восьми процентов уже в 2020 году. Это один из пунктов плана восстановления экономики страны, передает РИА Новости.
Ставки по жилищным кредитам планируется снижать и в 2021‐2024 годах. Также в нацплане говорится о финансировании достройки проблемных объектов и восстановлении прав обманутых дольщиков.
Дополнительно в документ включены меры, касающиеся реализации государственных ипотечных программ. Речь идет, в частности, о «Семейной ипотеке», «Дальневосточной ипотеке» и «Сельской ипотеке».
Новые положения коснутся и застройщиков — предусмотрено субсидирование процентной ставки по их кредитам, в том числе полученных на возведение объектов социальной инфраструктуры.
Президент страны Владимир Путин уже одобрил данный комплекс мер. План восстановления российской экономики рассчитан на три этапа: стабилизацию ситуации до конца 2020 года, собственно восстановление с начала 2021-го и переход к росту в четвертом квартале 2021 года.