Россиянам пообещали падение ставок по ипотеке

Правительство пообещало россиянам падение ставок по ипотеке ниже восьми процентов уже в 2020 году. Это один из пунктов плана восстановления экономики страны, передает РИА Новости.

Ставки по жилищным кредитам планируется снижать и в 2021‐2024 годах. Также в нацплане говорится о финансировании достройки проблемных объектов и восстановлении прав обманутых дольщиков.

Дополнительно в документ включены меры, касающиеся реализации государственных ипотечных программ. Речь идет, в частности, о «Семейной ипотеке», «Дальневосточной ипотеке» и «Сельской ипотеке».

Новые положения коснутся и застройщиков — предусмотрено субсидирование процентной ставки по их кредитам, в том числе полученных на возведение объектов социальной инфраструктуры.

Президент страны Владимир Путин уже одобрил данный комплекс мер. План восстановления российской экономики рассчитан на три этапа: стабилизацию ситуации до конца 2020 года, собственно восстановление с начала 2021-го и переход к росту в четвертом квартале 2021 года.

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